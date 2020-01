Neustadt a.d. Aisch vor 52 Minuten

Neustadt a.d. Aisch: POL-MFR: (2) Vollbrand eines Wohnhauses

Neustadt a.d. Aisch (ots) - Am Mittwochnachmittag (01.01.2019) geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein Wohnhaus in Birkenfeld (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) in Brand. Die Löscharbeiten dauern weiter an (Stand 20:50 Uhr).