Neustadt a.d. Aisch vor 1 Stunde

Neustadt a.d. Aisch: Nächtlicher Polizeieinsatz in Uehlfeld

Neustadt a.d. Aisch (ots) - In den frühen Mittwochmorgenstunden (22.04.2020) ereignete sich ein Polizeieinsatz in Uehlfeld (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim). Ein Mann musste in fachärztliche Behandlung übergeben werden.