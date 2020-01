Bad Windsheim: Diebstähle in Seniorenresidenz

In bislang fünf bekannten Fällen verschafften sich Unbekannte auf bislang nicht bekannte Weise Zugang zu Appartements in der Seniorenresidenz in der Erkenbrechtallee. Aus den Wohnungen entwendeten die Unbekannten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

