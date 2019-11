Neustadt bei Coburg: Streit zwischen zwei Frauen eskaliert

Am Mittwochvormittag (20. November 2019) begegneten sich auf dem Marktplatz in Neustadt bei Coburg drei Frauen, wie die Polizeiinspektion Neustadt mitteilt. Zwei waren wohl alles andere als gut aufeinander zu sprechen. Kaum sahen sich die Frauen, fing wohl die 43-Jährige an ihre 69-jährige Nachbarin und deren 46-jährige Tochter zu beleidigen.

Ein erbitterter Kampf

Auch die 69-Jährige machte wohl verbal deutlich, dass sie von Beleidigungen nichts hält.

Dann eskalierte die Situation. Die 43-Jährige griff ihre Erzfeindin tätlich an. Sie fasste ihr ins Gesicht und stieß sie nach hinten. Die 46-jährige Tochter der Frau konnte einen Sturz wohl gerade noch verhindern, weil sie hinter ihr stand.