Neustadt an der Aisch vor 1 Stunde

Bettlergruppe

Neustadt an der Aisch/ Bayern: Bettler müssen Stadt verlassen

Vier Osteuropäer haben am Mittwochnachmittag in Neustadt an der Aisch gebettelt. Anwohner beschwerten sich bei der Polizei - die erteilte einen Platzverweis.