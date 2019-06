Die Polizei bittet dringend um Mithilfe: Seit Freitagmittag wird Werner S. aus einer Klinik in Neustadt an der Aisch vermisst. Die Polizei fahndet öffentlich nach dem Verschwundenen.

Werner S. ist laut Polizeibericht 72 Jahre alt und stark dement. Gegen 11.30 Uhr verschwand der Mann aus der Klinik Neustadt an der Aisch in der Paracelsusstraße spurlos. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei und die Überprüfung seiner Wohnadresse in Erlangen in der Waldstraße führten bisher zu keinem Erfolg.

Polizei sucht Zeugen - Vermisster wahrscheinlich orientierungslos

Nach Angaben der Ermittler ist der Vermisste vermutlich orientierungslos - ansonsten aber gut zu Fuß. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Werner S. aufgrund der heißen Witterung in hilfloser Lage befindet und dringend ärztliche Hilfe benötigt. Sollten Sie den Vermissten antreffen, angetroffen haben oder Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort machen können, verständigen Sie bitte den Polizeinotruf 110 oder die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch unter der Telefonnummer 09161 88530

Die Polizei beschreibt den Vermissten folgendermaßen: 180 cm groß, hagere Statur, kurzen grauen Haarkranz, schmales Gesicht, wirkt jünger, zuletzt bekleidet mit einem roten Hemd und blauen Jeans.

