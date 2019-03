Neustadt an der Aisch vor 3 Stunden

Polizei-Kontrolle

Mittelfranken: Polizei fasst sturzbetrunkene Mutter – im Auto sitzen ihre vier Kinder

Eine 33-jährige Mutter hat sich am Sonntagabend sturzbetrunken hinter das Steuer ihres Autos gesetzt. Mit rund zwei Promille transportiere sie ihre vier Kinder. In Neustadt/Aisch hatte sie allerdings eine Panne und weckte so die Hilfsbereitschaft einer Polizeistreife.