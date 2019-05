Die Polizei in Neustadt an der Aisch ermittelt gegen eine 32-Jährige wegen mehreren Diebstahldelikten. In mindestens einem Fall soll die Frau auch ihre neunjährige Tochter als Gehilfin missbraucht haben. Das Jugendamt wurde eingeschaltet.

Laut Polizei ist die 32-Jährige bereits mehrfach vorbestraft. Am Montag gegen 17 Uhr wurde sie nun erneut bei einem Ladendiebstahl in einem Neustädter Verbrauchermarkt erwischt. Die Beamten ermitteln gegen die Frau außerdem noch wegen eines Geld-Diebstahls, den sie am vergangenen Freitag in der Wohnung eines Rentners in Dietersheim begangen haben soll.

Mutter nimmt Tochter zu Diebestouren mit

Besonders erschreckend daran ist, dass die 32-Jährige bei beiden Diebstählen ihre neunjährige Tochter dabei hatte und offenbar in mindestens einem Fall auch als Helferin einsetzte. Auch bei zurückliegenden bereits abgeurteilten Diebstahlsdelikten der Frau war das Kind dabei.

Die Polizei hat deshalb auch das zuständige Jugendamt eingeschaltet, das nun prüft, ob der Mutter das Sorgerecht entzogen werden muss.

