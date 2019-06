Mann befriedigt sich vor Mädchen in Mittelfranken: Am Montagmorgen (3. Juni 2019) hat sich ein Exhibitionist im mittelfränkischen Neustadt an der Aisch vor zwei Mädchen entblößt. Laut Informationen der örtlichen Polizei waren die Jugendlichen auf dem Weg zur Schule, als sich der Mann in einem Auto vor ihnen befriedigte.

Mann onaniert vor Mädchen: Empörung in Neustadt an der Aisch

Der Vorfall ereignete sich gegen 7 Uhr in der Früh in der Brunnengasse. Plötzlich folgte den beiden Mädchen (13 und 14 Jahre alt). Der Autofahrer fuhr an den Jugendlichen vorbei und beobachtete sie.

Am Bahnhof Mitte stellte der Mann seinen Wagen ab: Als die Mädchen an seinem Auto vorbeiliefen, bemerkten sie, dass der Mann bei herunter gelassenem Fenster masturbierte. Die beiden Mädchen gingen umgehend weiter und verständigten in der Schule die Polizei.

Neustadt/Aisch: Polizei sucht Exhibitionisten

Der unbekannte Mann wird durch die Beamten der Polizei wie folgt beschrieben:

kräftige Statur

hatte eine Glatze

trug einen Bart

trug graues T-Shirt und dunkle Hose

Laut Informationen der Polizei könnte es sich bei seinem Auto um einen BMW handeln. Zeugenhinweise werden durch die Ermittler unter 0911/2112-3333 entgegen genommen.

Im mittelfränkischen Schwabach hat sich Ende Mai ein 44-Jähriger in einem ungewöhnlichen Outfit auf einem Parkplatz befriedigt.