Neuhof an der Zenn vor 1 Stunde

Unfall

Rehkitz stirbt qualvoll durch Mähwerk - Landwirt schmeißt Kadaver in Busch

Auf einer Wiese in Mittelfranken ist ein Rehkitz in ein Mähwerk geraten: Das Tier kam dabei ums Leben. Der Landwirt warf den Kadaver daraufhin in einen Busch. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.