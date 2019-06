Auseinandersetzung in Neustadt an der Aisch: Eine 47-Jährige hat am Samstagabend (22. Juni 2019) einem 23-Jährigem eine Bierflasche ins Gesicht geschlagen, nachdem er sie unsittlich berührt haben soll. Der junge Mann trug erhebliche Verletzungen davon. Zuvor war es zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Beteiligten gekommen.

Frau sexuell belästigt: Angreifer Zahn ausgeschlagen

Am späten Samstagabend war es am Bahnhof in Neustadt zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzungen mit Beleidigungen gekommen. Daran waren vier Personen beteiligt.

Im Laufe der Streitigkeiten soll ein 23-Jähriger eine 47-jährige Frau unsittlich berührt haben, berichtet die Bundespolizei. Daraufhin schlug die Frau ihm mit einer Bierflasche so fest ins Gesicht, dass sich mehrere Zähne lockerten und ein Zahn komplett herausfiel.

Aggressiver Mann musste von der Polizei gefesselt werden

Der Verletzte wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein weiterer junger Mann war zudem so aggressiv, dass die Beamten ihn fesseln mussten, bis er sich beruhigt hatte.

Die Bundespolizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Bereits am Anfang des Monats war es in Neustadt an der Aisch zu einem Fall von sexueller Belästigung gekommen: Ein Mann hatte sich dort vor zwei minderjährigen Mädchen selbst befriedigt - die beiden waren auf dem Weg zur Schule.