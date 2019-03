Mittelfranken: Unbekannter Mann schlägt auf Autofahrer ein und bespuckt ihn - Polizei sucht Zeugen

In Neustadt an der Aisch haben sich am Montagabend gegen 20.20 Uhr ein 18 und ein 21 Jahre alter Mann auf dem Parkplatz des Schulzentrums an der Comeniusstraße. Die beiden hatten die Fahrerfenster ihrer Fahrzeuge geöffnet und riefen sich aus Spaß unter anderem Schimpfwörter und Beleidigungen zu. Ein Passant fühlte sich dadurch persönlich angesprochen.

Wie die Polizei berichtet, schlug der Mann dem 21-Jährigen ohne Vorwarnung mit der Hand ins Gesicht und spuckte ihn und dessen Beifahrer an. Der 21-Jährige musste ambulant medizinisch behandelt werden. Er und der Beifahrer haben Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung bei der Polizei Neustadt erstattet. Nachdem die Anzeige erst zwei Stunden nach der Tat erfolgte, war die Polizeifahndung erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Zwischen 25 und 30 Jahren alt

etwa 170 bis 180 cm groß

Drei-Tage-Bart

nackenlanges, dunkles Haar

bekleidet mit einer dunklen Strickjacke, einer Jeans und einer dunklen Strickmütze

schob ein Fahrrad mit weißen Griffen

sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent

Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Nummer 09161/8853-0 entgegen.

