Mittelfranken: Polizei entdeckt Plantage mit 90 zwei Meter hohen Cannabispflanzen

In einem Waldstück bei Neuhof an der Zenn im Landkreis Neustadt an der Aisch wurde eine illegale Cannabisplantage entdeckt, berichtet die Polizei. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Eine Zeugin entdeckte die Cannabispflanzen und verständigte die Polizei in Neustadt. In dem Waldstück fanden die Beamten eine Plantage mit knapp 90 Cannabispflanzen von bis zu zwei Metern Höhe, die über Leitungen von einem nahe gelegenen Wassertank bewässert wurden.

Bei Überwachungsmaßnahmen wurde durch Beamte der Kriminalpolizei Ansbach am Sonntag ein Tatverdächtiger bei der Pflege dieser Pflanzen angetroffen und vorläufig festgenommen. Der 37-Jährige aus dem Landkreis machte bislang keine Angaben.

Polizei hatte Durchsuchungsbeschluss

Mit einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Nürnberg wurde seine Wohnung durchsucht und weitere Aufzuchtanlagen und Rauschgift in den Räumen vorgefunden. Hinweise ergaben, dass er diese Aufzuchtanlagen schon seit längerem betreibt. Die Plantage in dem Waldstück wurde abgeerntet, die Pflanzen sichergestellt und zur Erstellung eines Wirkstoffgutachtens in die Rechtsmedizin nach Erlangen gebracht.

Gegen den 37-Jährigen wurde von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag gestellt. Der Tatverdächtige wurde am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

