Mittelfranken: Hund vom Besitzer am Ohr gezogen und verprügelt - Ermittlungen gegen 63-Jährigen

Wie Passanten am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in Dietersheim beobachteten, prügelte ein 63-Jähriger auf seinen Hund ein. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verstoß

gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Laut Angaben, war der Hund vom Grundstück auf die Straße gelaufen. Da der Vierbeiner nicht auf die Rufe seines Besitzers reagierte, packte er ihn kurzerhand an einem Ohr und zog ihn in die Höhe. Anschließend habe er das Tier in die Garage geschleift. Dort soll er den Hund zwischen die Beine geklemmt und ihn massiv geschlagen haben.

Die Polizei Neustadt ist alarmiert und ermittelt nun wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.