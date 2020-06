Neustadt an der Aisch vor 50 Minuten

Fahrradunfall

Mit schweren Kopfverletzungen in die Klinik: Radfahrer in Mittelfranken prallt gegen Windschutzscheibe

Am Samstag (13. Juni) wurde ein Radfahrer in Neustadt an der Aisch schwer verletzt, nachdem er von einem überholenden Auto erfasst worden war.