Klosterdorf: Hakenkreuz-Schmierereien auf Kinderspielplatz

Unbekannte haben den Kinderspielplatz in Klosterdorf mit mehreren Hakenkreuzen verunstaltet. Die Polizeisucht nach Zeugen.

Unbekannter beschmierte Kinderspielplatz mit Hakenkreuzen

Am Montagnachmittag (11.03.19) informierte ein Zeuge die Polizei. Der Grund: Ein Unbekannter verunstaltete einen Kinderspielplatz mit Hakenkreuzen. Die Schmierereien befinden sich auf einem kleinen Holzhaus auf dem Kinderspielplatz in Klosterdorf, im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim.

Mitarbeiter der Stadt Scheinfeld begutachteten daraufhin die Schmierereien. Der geschätzte Schaden beträgt etwa 300 Euro.

Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall

Jetzt ermittelt die Ansbacher Kriminalpolizei in dem Fall. Aktuell sucht sie nach dem Unbekannten, der das Holzhaus beschmierte.Die Beamten der Kripo bitten Zeugen, die in den vergangenen Tagen am Spielplatz verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

