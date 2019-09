Metallteile in Maisfeld: Am Mittwochmittag (18. September 2019) ist es erneut zu einem Anschlag in einem Maisfeld der Region gekommen. Informationen der Polizei zufolge, hat ein Unbekannter Metallteile in einem Maisfeld bei Hagenbüchach (Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) versteckt. Diese Teile gerieten in eine Erntemaschine eines Landwirts.

Anschlag in Maisfeld: Polizei sucht Zeugen

Derzeit ist noch unklar, ob ein Schaden am Häcksler entstanden ist. Die Beamten bitten um Hinweise von Zeugen. Diese werden unter 09161/88530 entgegen genommen. In Mittelfranken ist es wiederholt zu Anschlägen auf Maishäcksler gekommen: Treibt ein Serientäter sein Unwesen?