Burgbernheim vor 1 Stunde

Schwerer Unfall

Frontalzusammenstoß auf der B470: Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Auf der Bundesstraße 470 im Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim (Mittelfranken) kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkerhrsunfall. Zwei Autofahrer wurden in der Folge eines Frontalzusammenstoßes verletzt.