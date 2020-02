Bei Faschingsumzug: Mobile Toilette mitsamt Mann umgeworfen - Chemikalien laufen in seine Augen

Ein 21-jähriger Besucher des Faschingsumzuges in Markt Bibart befand sich laut Polizeibericht am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr auf einer mobilen Toilette, die am Rathausplatz aufgestellt war.

Während er dort seine Notdurft verrichtet hat, haben zwei bislang Unbekannte das Toilettenhäuschen umgekippt. Der Mann stürzte dabei auf den Arm und verletzte sich. Darüber hinaus gelangten Fäkalien oder Chemikalien in seine Augen, die sich dadurch zwischenzeitlich entzündet haben.

Polizei sucht nach den Tätern

Der Vorfall wurde erst am gestrigen folgenden Montag (24.02.2020) bei der Polizei Neustadt angezeigt. Dort wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.