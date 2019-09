Emskirchen vor 2 Stunden

Wildunfall

Reh sorgt für verhängnisvolle Kettenreaktion in Mittelfranken: Drei Unfälle, Biker (17) schwer verletzt

In Folge eines einfachen Wildunfalls kam es am Montagmorgen im Landkreis Neustadt an der Aisch zu eine verhängnisvollen Kettenreaktion. Vier Menschen werden verletzt, einer von ihnen schwer.