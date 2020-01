20-Jähriger greift Frau (57) mit spitzem Gegenstand an und verletzt sie schwer: Gegen 22 Uhr am Dienstag (28. Januar 2020) ereignete sich in Mittelfranken ein Angriff, bei dem das Opfer - eine 57-jährige Frau - schwer verletzt wurde. Die Polizei Neustadt an der Aisch berichtet am Dienstag darüber.

Emskirchen: Frau mit "spitzem Gegenstand" schwer verletzt - Täter flüchtet

In einem Mehrfamilienhaus im Ortskern der Marktgemeinde Emskirchen (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) griff der Tatverdächtige sein Opfer mit einem bislang "unbekannten spitzen Gegenstand" an. Er soll sich laut Polizei der Frau von hinten angenähert haben und anschließend mehrfach in Richtung des Kopfes gestochen haben.