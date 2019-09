Mann bei Eifersuchtsdrama in Neustadt a.d. Aisch schwer verletzt: Weil ein 35-jähriger Mann eifersüchtig war, ging eine 41-jährige Frau mit dem Baseballschläger auf ihn los. Das berichtet die Polizei. Das Eifersuchtsdrama spielte sich am vergangenen Wochenende (30.08. - 1.09.2019) in Neustadt an der Aisch ab. Am Freitag (6.09.2019) erstattete der Mann Anzeige.

Mann ist eifersüchtig - Frau wird gewalttätig

Auslöser für den Streit war die Eifersucht des Mannes. Die stark betrunkene Frau, die bei ihm zu Besuch war, rastete daraufhin aus und schlug mit einem Baseballschläger gegen seinen Oberkörper und sein Knie. Zusätzlich bog sie ihm die Finger einer Hand so stark nach hinten, dass ein Mittelhandknochen brach. Und sie warf sein Tablet aus dem Fenster, sodass das Display zersprang.

Nach der Anzeige des 35-Jährigen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Frau werden gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen.

