Am Mittwochmorgen (24. Juni 2019) ist aus noch unbekannter Ursache in einem Sägewerk im Burghaslacher Ortsteil Breitenlohe (Kreis Neustadt an der Aisch) ein Feuer ausgebrochen.

Um kurz nach 08.00 Uhr bemerkten Mitarbeiter des Sägewerks Rauchgeruch und verständigten Polizei und Feuerwehr. In einem Holzlager war aus noch unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Acht herbeigeeilte Freiwilligen Feuerwehren aus zwei Landkreisen mit insgesamt 110 Kräften konnten das Feuer schnell eindämmen und löschen.

Brand im Sägewerk: Angestellte von Rettungsdienst behandelt

Sechs Angestellte des Sägewerks wurden von Kräften des Rettungsdienstes vor Ort wegen Verdachts auf Rauchgasintoxikation behandelt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Die Brandfahnder der Ansbacher Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen. Nach ersten Erkenntnissen kann Brandstiftung ausgeschlossen werden.

