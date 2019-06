Junge ertrinkt fast in Freibad - Badegäste mit Rettungsaktion in Franken: Am Sonntag (2. Juni 2019) haben Badegäste einem Siebenjährigen das Leben gerettet. Der Junge hielt sich gegen 15.30 Uhr im Nichtschwimmerbecken des Freibades im mittelfränkischen Burghaslach (Kreis Neustadt an der Aisch) auf.

Burghaslach: Junge ertrinkt fast im Freibad

Wie die örtliche Polizei berichtet, schwamm der Siebenjährige in den circa 1,80 Meter tiefen Bereich des Beckens um einen Ball zurückzuholen. Badegäste bemerkten plötzlich, dass er unterging. Dort schwimmende Jugendliche zogen das Kind sofort aus dem Wasser. Einer der Retter leitete umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Durch die schnelle Reaktion kam der Siebenjährige relativ schnell wieder zu Bewusstsein.

Ein alarmierter Rettungshubschrauber brachte den Jungen vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus. Er schwebt laut Informationen der Polizei nicht in Lebensgefahr. Der Vater des Siebenjährigen war mit seinem Kind im Burghaslacher Freibad. Er wurde jedoch erst durch das Eintreffen des Hubschraubers auf die Szenerie aufmerksam.

