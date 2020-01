Am Neujahrstag (1. Januar 2020) ist es in Mittelfranken zu einem Wohnhausbrand gekommen. Der Feuerwehreinsatz gestaltete sich dabei sehr schwierig. Die betroffene Familie verlor ihr gesamtes Hab und Gut. Der Fall kompakt im Überblick:

Update am 04.01.2020: Familie verliert nach Wohnhausbrand alles - Spendenkonto eröffnet

Nach dem verheerendem Wohnhausbrand in Birkenfeld verlor eine Familie ihr gesamtes Hab und Gut. Nun erreicht die Mutter und ihre zwei Söhne eine Welle der Hilfsbereitschaft. Neben der Hilfe zahlreicher Nachbarn, eröffnete die Kreisstadt Neustadt an der Aisch ein Spendenkonto, um der Familie in ihrer Notsituation zu helfen.

Sie möchten der Familie helfen? Spenden können Sie auf folgendes Bankkonto überweisen:

Kontoinhaber: Hospitalstiftung Bad Windsheim

IBAN: DE53 7632 0072 0012 3393 13

BIC: HYVEDEMM417

Betreff: "Hilfe für Brandopfer Birkenfeld"

Erstmeldung am 01.01.2020: Feuerwehreinsatz in Birkenfeld - Gefrierendes Löschwasser sorgt für Vollsperrung

Am Mittwochnachmittag geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein Wohnhaus in Birkenfeld (Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) in Brand.

Wie die Polizei berichtet, teilten Anwohner gegen 17 Uhr der Einsatzzentrale Mittelfranken mit, dass Feuer aus einem Einfamilienhaus in der Birkenfelder Hauptstraße dringen soll. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren stand das Haus bereits in Vollbrand. Personen befanden sich nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht in dem Gebäude. Zu Schaden kam bei dem Brand niemand.