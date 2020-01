B470 in Unterfranken nach Brand gesperrt: Die Einsatzzentrale der Polizei Mittelfranken hat am Neujahrstag um 17.21 Uhr einen Wohnhausbrand in Birkenfeld (Landkreis Neustadt an der Aisch) gemeldet. Aufgrund dessen ist die Bundesstraße 470 aktuell gesperrt.

Kreis Neustadt an der Aisch: Gefrierendes Löschwasser sorgt für Vollsperrung

Wie die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, sei das von der Feuerwehr eingesetzte Löschwasser aufgrund der niedrigen Temperaturen gefroren. Da sich schnell eine Eisfläche gebildet hatte, musste die B470 komplett gesperrt werden. Die Straßenmeisterei ist verständigt und setzt Streusalz ein. Wann die Bundesstraße wieder für den Verkehr freigegeben wird, sei derzeit laut Polizei nicht absehbar.

Bei dem Brand wurden nach ersten Erkenntnissen keine Menschen verletzt. Der Sachschaden dürfte sich wohl zwischen 50.000 und 100.000 Euro bewegen. Die Brandursache ist unklar.