Bereits in der Nacht zum Montag (6. Januar 2020) kam es nach Angaben der Polizei in Altdorf im Landkreis Nürnberger Land zu einem Straßenraub. Die Kripo Schwabach sucht nun nach Zeugen der Tat.

Unbekannter schlägt 23-Jährigen nieder und verlangt Geld

Ein 23-jähriger Mann war kurz nach 2 Uhr in der Altdorfer Türkeistraße unterwegs, als er von einem unbekannten Täter von hinten niedergeschlagen wurde. Durch den Übergriff erlitt er eine Platzwunde am Kopf. Nach Angaben des 23-Jährigen soll der unbekannte Täter ihn anschließend erpresst haben, ihm sein Bargeld zu geben. Dieses händigte er letztlich seinem Angreifer aus, woraufhin dieser in Richtung Riedener Straße floh.