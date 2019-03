Miltenberg vor 1 Stunde

Verfolgungsjagd

Unterfranken: Handschellen und Kanaldeckel - betrunkener 14-Jähriger liefert sich Duell mit Polizei

Mit einem betrunkenen 14-Jährigen hatte die Polizei im Großheubach ihr liebe Not: Der schwankenden Junge wehrte sich körperlich so gegen die Beamten, dass sie ihn in Handschellen legen mussten. Anschließend büxte er aus und sorgte für einen Schaden am Polizeiwagen.