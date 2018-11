Unterfranken: Dachstuhlbrand in Einfamilienhaus - 38-Jähriger verletzt

Am Mittwochnachmittag ist in einem Einfamilienhaus in Kleinwallstadt aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Kripo Aschaffenburg führt die Ermittlungen.

Etwa gegen 16.00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Dachstuhlbrand im Föhrsgrund ein. Die örtlichen Feuerwehren aus Kleinwallstadt, Großwallstadt, Hausen, Dornau, Elsenfeld und Sulzbach am Main waren mit einem Großaufgebot schnell vor Ort und waren noch bis in die Abendstunden mit der Brandbekämpfung beschäftigt.

38-Jähriger Mann bei Brand verletzt

Die Bewohner konnten das Haus glücklicherweise selbstständig verlassen. Ein 38-Jähriger wurde dennoch leicht verletzt und nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Kripo Aschaffenburg übernommen. Neben der Brandursache versuchen diese nun auch den genauen Sachschaden zu klären.