Am Dienstagmorgen (11. Februar 2020) hat eine 57-jährige Frau mit ihrem Wagen auf der B469 bei Wörth am Main (Landkreis Miltenberg) für einen Verkehrsunfall gesorgt. Schuld daran war das Navigationsgerät der Autofahrerin, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war die 57-Jährige gegen 11 Uhr mit ihrem Peugeot auf der autobahnähnlich ausgebauten B469 in Richtung Miltenberg unterwegs, als ihr das Navigationsgerät ansagte, sie solle wenden. Im weiteren Verlauf drehte sie mit ihrem Wagen um, blieb aber auf der gleichen Richtungsfahrbahn.

Falschfahrerin auf B469: Unfall nach Ausweichmanöver

Eine entgegenkommende, aus ihrer Sicht auf dem linken Fahrstreifen fahrende 37-Jährige erkannte aufgrund tiefstehender Sonne das entgegenkommende Fahrzeug sehr spät. Sie konnte nur mit einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver nach rechts einen Frontalzusammenstoß verhindern. Hierbei stieß sie jedoch mit ihrem Toyota in einen Smart, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war.

Der 76-jährige Smart-Fahrer und seine fünf Jahre jüngere Ehefrau zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurden mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die 37-jährige Toyotafahrerin erlitt einen Schock. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.