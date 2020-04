Kurz vor 06.30 Uhr hat sich der Verkehrsunfall ereignet. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zum Unfallhergang war der aus dem Landkreis Miltenberg stammende 22-Jährige mit seinem Opel auf der B469 von Weilbach in Richtung Amorbach unterwegs. Laut Zeugenangaben geriet der Pkw plötzlich in den Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lastwagen mit Miltenberger Zulassung.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den 22-Jährigen aus dem Pkw, allerdings kam für ihn jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 51-Jährige am Steuer des Lastwagens und sein vier Jahre älterer Beifahrer wurden schwer verletzt. Beide kamen nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Bundesstraße und Bahnstrecke gesperrt

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Miltenberg unter Einbindung eines Sachverständigen. Im Einsatz befanden sich zudem die Freiwilligen Feuerwehren Weilbach, Weckbach, Amorbach und Großheubach.

Die Bundesstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Der Verkehr wurde von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet. Von der Sperrung war auch die unmittelbar an der Unfallstelle angrenzende Bahnstrecke betroffen.