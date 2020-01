Am Donnerstagabend (16. Januar 2020) hat sich auf der Kreisstraße MIL4 zwischen Rüdenau und Kleinheubach ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Rollerfahrer starb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei berichtet, war ein 62-jähriger Mann mit seinem Roller auf der Kreisstraße im Landkreis Miltenberg (Unterfranken) unterwegs, als er in Richtung Kleinheubach mit einem entgegenkommenden 47-jährigen Autofahrer frontal zusammenstieß.

Rollerfahrer stirbt noch an Unfallstelle

Der Rollerfahrer erlitt in der Folge des Frontalzusammenstoßes so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle ums Leben kam. Der 47-jährige Autofahrer blieb ohne Verletzungen.

Über den genauen Unfallhergang kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Ein Sachverständiger war nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vor Ort und ist an den Ermittlungen der Polizeiinspektion Miltenberg beteiligt. Die Kreisstraße war für einige Zeit gesperrt.