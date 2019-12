Eschau vor 27 Minuten

Unfall

Tödlicher Unfall: 32-jährige Fränkin stirbt nach Frontalcrash - 27-Jähriger schwer verletzt

Am Sonntag krachten bei Eschau im Kreis Miltenberg zwei Autos frontal ineinander. Eine Frau starb noch am Unfallort - ein 27-Jähriger kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.