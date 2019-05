Traktor überrollt Mann (57) im unterfränkischen Sulzbach am Main (Kreis Miltenberg): Am Samstag (25.05.2019) hat es einen schweren Unfall in Unterfranken gegeben. Das berichtet die Polizei.

Traktor droht an Abhang abzustürzen

Ein 57-Jähriger fuhr mit seinem Traktor auf einem abschüssigen Schotterweg, als beim Bremsen die Räder blockierten und die Maschine rückwärts in Richtung eines Abhangs rutschte. Aus Angst, den Abhang hinunterzustürzen, sprang der Mann von seinem Traktor. Er kam aber an der falschen Stelle auf, und das Fahrzeug überrollte ihn.

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Der Traktor kam nach einigen Metern zum Stehen.