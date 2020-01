Am frühen Dienstagabend (14. Januar 2020) ist es in Unterfranken zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ersten Angaben der örtlichen Polizeibehörde zufolge sind dabei zwei Autos auf der Bundesstraße bei Obernburg am Main (Kreis Miltenberg) kollidiert. Der Unfallort liegt auf Höhe der B469-Anschlussstelle "Obernburg-Mitte).

Unfall bei Obernburg: Zwei Verletzte durch Crash auf B469

Durch den Unfall wurden zwei Beteiligte verletzt - ein Mensch schwer, der andere leicht. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei inFranken.de.

Die Bundesstraße ist aktuell in Fahrtrichtung Miltenberg gesperrt. Der Rettungsdienst ist vor Ort. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

