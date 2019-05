Obernburg am Main vor 1 Stunde

Kettenreaktion

Unfall mit vier Autos: Sieben Menschen in Unterfranken verletzt

Sieben Menschen sind bei einem Autounfall in Obernburg am Main (Kreis Miltenberg) verletzt worden. Ein Mann krachte mit seinem Wagen in ein Fahrzeug vor sich und löste damit eine Kettenreaktion aus.