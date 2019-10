Ein dreijähriges Kind im Auto des jungen Mannes und ein vier Jahre altes Kind im anderen Wagen wurden wie auch die beiden Fahrer bei dem Unfall am Mittwoch leicht verletzt. Die Tatsache, dass die Kinder ordnungsgemäß in Kindersitzen gesichert waren, habe womöglich schlimmere Verletzungen verhindert, teilte die Polizei mit. Alle vier wurden in Krankenhäuser gebracht.