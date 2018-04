Überfall auf Spielothek in Unterfranken: Täter hatte "Scream"-Maske auf

Mit einer Maske aus dem bekannten Horrorfilm "Scream" verkleidet, hat am Donnerstagabend ein Unbekannter eine Spielothek in Klingenberg am Main (Landkreis Miltenberg) überfallen. Unter Vorhalt eines Messers erbeutete der Täter Bargeld im mittleren, dreistelligen Bereich, teilte die Polizei mit. Anschließend gelang dem Täter unerkannt die Flucht. Die Aschaffenburger Kripo übernahm noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen von der Polizei Obernburg.Die Angestellte befand sich allein in der Spielothek in der Wilhelmstraße, als der verkleidete Täter gegen 21.45 Uhr die Räumlichkeiten betrat. Er ging zielstrebig auf die 41-Jährige zu, bedrohte sie mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Nachdem ihm die Angestellte mehrere hundert Euro Bargeld übergeben hatte, flüchtete der Täter dem Ermittlungsstand nach in Richtung Bickenbachring. Zuvor verstaute er das Geld in eine weiße Plastiktüte.Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:• männlich• ca. 185 cm groß, schlank, ca. 23 Jahre alt• bekleidet mit schwarzer Oberbekleidung, schwarzen Schuhen und einer weißen Geistermaske, einer "Scream Maske"• weiße PlastiktüteDie sofort eingeleitete Fahndung der Polizeiinspektion Obernburg, mit Unterstützung benachbarter Dienststellen, führte bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Noch in der Nacht übernahm die Kripo Aschaffenburg die weiteren Ermittlungen und setzt zur Aufklärung der Tat auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere die auffällige Bekleidung mit der Maskierung und die weiße Plastiktüte könnte aufgefallen sein. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Spielothek in der Wilhelmstraße gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 06021/857-1732 zu melden.