Tödlicher Unfall in Unterfranken: Fußgängerin von Lastwagen erfasst

Am Donnerstagnachmittag hat sich ein tragischer Verkehrsunfall in Schneeberg, Landkreis Miltenberg, ereignet. Ein Lkw hat eine Fußgängerin erfasst und tödlich verletzt. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Das teilte die Polizei mit.

Die Polizeiinspektion Miltenberg führt die Ermittlungen zum Unfallhergang. Nach derzeitigem Stand hatte ein holländischer Lastwagenfahrer eine Gärtnerei in der Amorbacher Straße beliefert.

Tödlicher Unfall: Fahrer hat die Frau übersehen

Als der 53-jährige Fahrer gegen 13.00 Uhr dort losfuhr, übersah er die Frau, die an der Front seines Führerhaus vorbeilief. Die 65-Jährige, die aus dem Landkreis Miltenberg stammt, wurde von dem Lkw erfasst und tödlich verletzt.