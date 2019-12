Stellenabbau bei Kuka: Standort in Unterfranken betroffen

Stellenabbau bei Kuka: Bereits im September kündigte der Roboterhersteller Kuka eine Restrukturierung an. Ein entsprechendes Konzept wurde dafür nun von der Geschäftsführung vorgelegt. Mit dem Ergebnis: 255 Stellen sollen gestrichen werden.

255 Stellen gestrichen: Teilbereich in Obernburg betroffen

Wie das Unternehmen mitteilt, soll für den Robotics-Teilbereich in Augsburg und Obernburg im Landkreis Miltenberg ein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickelt werden. Dafür müssen allerdings 165 Arbeitsplätze im unterfränkischen Obernburg und 90 in Augsburg abgebaut werden.