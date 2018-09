Rauchwolke über Unterfranken: Brennende Batterien - Mehrere Personen im Krankenhaus

Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr ausrücken, um einen Brand in Leidersbach im Landkreis Miltenberg zu löschen. Sechs Personen wurden aufgrund von Atembeschwerden ins Krankenhaus gebracht.

Brand im Kreis Miltenberg: Dichte Rauchwolke und Qualm

Nach Informationen des Polizeipräsidiums Unterfranken wurde der Feuerwehr gegen 20.30 Uhr ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Gottlieb-Bögner-Straße gemeldet. Das Feuer entstand im Untergeschoss des Gebäudes, in dem eine große Menge Batterien und Akkus gefunden und von der Polizei gesichert wurde. Es bildete sich beißender Qualm, der als dichte Rauchwolke von Roßlach über Leidensbach bis nach Aschaffenburg zog. Alle Hausbewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen.

Das Feuer konnte gelöscht und die Rauchentwicklung eingedämmt werden. Die Polizei informierte die Anwohner der betroffenen Gebiete über Rundfunkmeldungen und Lautsprecherdurchsagen darüber, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Rettungsdienst und Polizei richteten kurzfristig eine Anlaufstelle für Personen ein, die aufgrund der Rauchentwicklung über Atemwegsbeschwerden klagten. Bis 1.30 ließen sich insgesamt zehn Personen medizinisch untersuchen, sechs davon mussten zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Landkreis Miltenberg: Mann bedroht "Falschparker" mit Pistole

Die Polizeiinspektion Obernburg versucht nun, die genaue Brandursache herauszufinden. Dies werde allerdings noch mehrere Tage dauern, da der Brandort derzeit nicht betreten werden kann.