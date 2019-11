Im unterfränkischen Obernburg am Main (Kreis Miltenberg) hat am Donnerstagabend (14. November 2019) eine Bande von Einbrechern ihr Unwesen getrieben. Vier Einbrüche in Wohnhäuser verzeichnete die örtliche Polizei. Alle Häuser stehen in der Burgunderstraße. Zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr verschafften sich die Kriminellen jeweils über die Balkon- oder Terrassentüren Zutritt.

Obernburg am Main: Polizei sucht nach Einbrecher-Bande