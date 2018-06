Miltenberg: Wo ist Vincent? 14-jähriger Schüler aus Unterfranken vermisst

Vincent Heck wurde zuletzt am Sonntag gegen 10:20 Uhr gesehen, als er in Wenigumstadt in einen Bus der Linie 54 nach Aschaffenburg einstieg. Nachdem er an seinem Zielort in Obernburg nicht ankam, erstatteten die Eltern am frühen Sonntagabend eine Vermisstenanzeige.Ermittlungen und Suchmaßnahmen mit Unterstützung durch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz, Suchhunden und einem Polizeihubschrauber bis in die Nachtstunden des Montag hinein blieben erfolglos.Vincent ist ca. 170 cm groß, von kräftiger Statur und hat kurze schwarze Haare. Zuletzt war er bekleidet mit einer dunklen Jeans Hose, dunkelblauem T-Shirt sowie schwarzen NIKE-Sportschuhen.Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten erbittet die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0.