Elsenfeld vor 25 Minuten

Kreis Miltenberg: Smartphones im Wert von mehreren Tausend Euro bei Einbruch gestohlen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Unbekannter in ein Elektronikgeschäft in Elsenfeld im Kreis Miltenberg eingebrochen und hat Smartphones im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.