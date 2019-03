Hoher Schaden durch Feuer in Obernburg

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Sonntagmorgen der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Obernburg im Landkreis Miltenberg in Flammen aufgegangen. Verletz wurde glücklicherweise niemand. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kripo Aschaffenburg geführt.

Kurz vor 09.00 Uhr war die Mitteilung über den Brand bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eingegangen. Als die Beamten der Polizeiinspektion Obernburg am Einsatzort am Mömlingtalring eintrafen, stand der Dachstuhl des Wohnhauses bereits im Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Obernburg, Eisenbach und Niedernberg sowie die Werksfeuerwehr des Industrie Centers Obernburg hatten den Brand im Griff, sodass ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden konnte.

Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Zur Stunde (10.00 Uhr) dauern die Nachlöscharbeiten noch an. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen dürfte die Gesamtschadenshöhe im sechsstelligen Bereich liegen.

Die Ursache, die zu dem Dachstuhlbrand geführt hat, ist ebenso wie die exakte Schadenshöhe nun Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Aschaffenburg geführt werden.

