Laut ersten Informationen der Polizei steht in der Straße "In den Seegärten" eine Garage in Flammen. Das Feuer droht auf benachbarte Wohnhäuser überzugreifen. Der Einsatz läuft aktuell noch.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erstmeldung. Wir aktualisieren den Bericht, sobald wir weitere Informationen haben.