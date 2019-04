Stier in Unterfranken erschossen: In den Mittagsstunden des Dienstags (23. April 2019) ist es im unterfränkischen Erlenbach am Main (Landkreis Miltenberg) zu Szenen einer Verfolgungsjagd gekommen. Gegen 11.15 Uhr alarmierte ein Metzger die Polizeikräfte, dass ein Stier vom Gelände eines örtlichen Schlachthofes geflohen sei. Mehrere Streifen nahmen die Verfolgung des Tieres von der Erlenbacher Altstadt, über den Friedhof bis zu einer Wiese, auf.

Stier flieht vor Metzger in Erlenbach: Polizei erschießt ihn

Die Beamten konnten den "enorm aggressiven" Stier schließlich auf der Wiese einkreisen. Nachdem der Bereich weiträumig abgesperrt wurde,erschossen zwei Polizisten das Tier.

Auf seiner Flucht beschädigte der Bulle zwei Gartenzäune: Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro, wie die Polizei berichtet. Ein Polizeiauto wurde ebenfalls beschädigt.

Mitarbeiter des Bauhofs transportierten das erlegte Tier schließlich ab.