Der seit Sonntag vermisste 14-Jährige aus Miltenberg ist tot.



Jugendlicher stürzte wohl aus großer Höhe



Symbolbild: Christopher Schulz



Das bestätigt die Polizei am Freitag. Demnach wurde der Jugendliche am Donnerstagabend von Einsatzkräften der Bergwacht tot im Buntsandsteinbruch aufgefunden. Derzeit spricht alles für einen Unfall. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt.Wie bereits berichtet, war der 14-Jährige seit Sonntagmittag vermisst. Die Polizei hatte intensiv mit Personensuchhunden und mit einem Hubschrauber in den Folgetagen das unwegsame Gelände des Buntsandsteinbruchs am Main gegenüber von Bürgstadt abgesucht.Auf dem Main waren Boote der Feuerwehr im Einsatz. Es wurden Drohnen sowie die Rettungshundestaffel des Bayerischen Roten Kreuzes zur Absuche des schwierigen und unübersichtlichen Geländes eingesetzt.Am Donnerstag gab es dann die traurige Gewissheit: Einsatzkräfte der Bergwacht fanden den 14-Jährigen tot auf. Nach ersten Erkenntnissen der Kripo Aschaffenburg, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat, war der Jugendliche aus rund 20 Metern abgestürzt.Derzeit spricht alles für ein Unfallgeschehen. Ein Kriseninterventionsteam war im Einsatz. Die Ermittlungen dauern in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg an. Eine Obduktion wurde beantragt.