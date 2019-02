Unterfranken: Schwerer Unfall mit mehreren Lastwagen - Vollsperrung der Autobahn 3

In der Nähe der Rastanlage Spessart Nord auf der Autobahn 3 ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilt, sind drei Lastwagen auf der A3 miteinander kollidiert.

Auf Nachfrage von inFranken.de, sagte ein Sprecher der Polizei Unterfranken, dass einer der Fahrer noch in seinem Führerhaus eingeklemmt sein soll. Feuerwehr und Rettungsdienst sind bereits vor Ort.

Die Autobahn Richtung Frankfurt wurde umgehend und bis auf weiteres komplett gesperrt.

Weitere Informationen folgen in Kürze...

