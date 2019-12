Baby in Unterfranken tot im Bett gefunden: Die 20-jährige Mutter des Säuglings lebte gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrem Lebensgefährten in einer Wohnung im Landkreis Main-Spessart. Sie selbst hatte am Nachmittag des 20. Dezember 2019 den Rettungsdienst verständigt, da ihr Sohn keine Lebenszeichen mehr zeigte.

Es folgte ein Rettungseinsatz - das Kind kam unter Reanimation in ein Krankenhaus, wo es noch am selben Tag verstarb. Die Ursache für den Tod des Säuglings war zunächst völlig unklar. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gab es vorerst nicht. Wie die Polizei am Montag (30. Dezember 2019) mitteilte, hat sich in der Wohnung aber wohl eine schreckliche Tragödie abgespielt.

Obduktion zeigt: Kind kam gewaltsam zu Tode

Wie in derartigen ungeklärten Todesfällen üblich, übernahm zunächst die Kriminalpolizei Würzburg die weiteren Ermittlungen in dem Fall. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Junge am Nachmittag des 23. Dezember 2019 obduziert. Hier ergab sich schließlich der Verdacht eines vorsätzlichen Tötungsdelikts.

Schnell kristallisierte sich der 23 Jahre alte Lebensgefährte der Mutter als dringend Tatverdächtiger heraus. Ihm wird nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen vorgeworfen, Handlungen an dem Kind vorgenommen zu haben, die letztendlich todesursächlich waren. Der Beschuldigte soll den Tod des Jungen zumindest auch billigend in Kauf genommen haben.